INVASÃO Tentativa de invasão termina com chegada da PM no Vila Verde As famílias saíram de forma amigável mas prometeram não desistir

14 NOV 2020 - 11h:49 Por Alfredo Neto/JPNews

Prefeitura intervém em princípio de invasão de área pública e Polícia Militar é chamada para acompanhar desocupação - Alfredo Neto/JPnews Um terreno pertencente à prefeitura de Três Lagoas, foi invadido por famílias que lutam por moradias na manhã desde sábado (14), o terreno fica na ruabl Antônio Pinelli, bairro Vila Verde, zona Sul de Três Lagoas. A secretaria de administração, habilitação, obras e assistência social do município recebeu a informação no início da manhã deste sábado, que aproximadamente 20 famílias estariam demarcando lotes em um terreno pertencente ao município. Após os funcionários do município irem ao local e confirmar a situação de invasão, pediu apoio da Polícia Militar para que as famílias saíssem do local e a ordem pública voltasse a ser restaurada no local. O 2°BPM (Batalhão da Polícia Militar) deu apoio aos funcionários públicos na desocupação que ocorreu de forma pacífica. A secretaria de assistência social esteve presente e disponibilizou a oportunidade de cadastramento na lista de concorrentes por moradias pública, mas nenhuma das pessoas presente manifestou desejo por vários já estarem cadastrados a anos na espera por uma moradia. Após uma negociação amigável entre as famílias e os funcionários da prefeitura, o local foi desocupado e uma máquina da prefeitura iniciou o trabalho de abertura de valas, para dificultar o retorno das famílias para o local. Um representante das famílias foi procurado para relatar a dificuldade dos envolvidos e lhes dar direito de resposta, mas ninguém se manifestou, duas pessoas ligadas a campanha de um candidato a prefeitura de Três Lagoas, aproveitaram o movimento social e utilizaram o momento para fazer gravações, lives (transmissão ao vivo por redes sociais) e logo em seguida saíram sem se manifestar. As famílias prometeram não desistir de lutarem por um terreno no local, onde pretendem construírem e forar seus lares. Após a finalização da desocupação os funcionários se retiraram e não quiseram gravar entrevista.

