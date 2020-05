METEOROLOGIA Terça amanhece com céu encoberto e chuva deve chegar amanhã em Três Lagoas Temperatura mínima será de 19ºC em Três Lagoas com máxima de 29ºC

12 MAI 2020 - 07h:40 Por Tatiane Simon

Terça-feira começa com céu encoberto e temperaturas amenas em Três Lagoas. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), o dia será parcialmente nublado em Três Lagoas com possibilidade chuva amanhã. O registro é de mínima será de 19ºC e máxima de 29ºC.

Em Água Clara, o dia é de pancadas de chuva a partir da tarde, com mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Nas cidades de Bataguassu e Brasilândia os termômetros marcam mínima de 20°C e máxima de 32°C, com chuva.

Chuva também em Paranaíba e Aparecida do Taboado, com mínima de 21°C e máxima de 30°C.

No município de Inocência a temperatura varia de 20°C a 29°C, com chuva à tarde e à noite.