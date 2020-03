METEOROLOGIA Terça começa com calor de 29°C e Inpe prevê chuva à noite Temperatura mínima é 19ºC nesta terça-feira (3) e máxima de 29°C

3 MAR 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

Terça-feira começa com temperaturas amenas e com céu claro em boa parte da região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe), o dia será quente em Três Lagoas com o registro de temperatura mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. O instituto prevê chuva para hoje à noite.

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 27°C e a máxima de 39°C.

Tempo aberto em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 23°C e a máxima de 38°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 26°C e 40°C.

Em Inocência os termômetros variam de 23°C a 36°C com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde.