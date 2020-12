METEOROLOGIA Terça será de alta temperatura e termômetros podem registrar 43°C Umidade relativa ar oscila entre 20% e 70%

1 DEZ 2020 - 07h:26 Por Carol Beghelini

Nesta terça-feira (1), o dia amanhece ensolarado para registrar o início do último mês do ano. Com 80% de probabilidade de chuva, a temperatura mínima de hoje é de 25°C, e a máxima pode registrar 43°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A umidade relativa do ar está entre 20% e 70%.