Terça será de sol e poderá ter pancadas de chuvas em Três Lagoas Máxima será de 33°C

15 DEZ 2020 - 07h:23 Por Carol Beghelini

Nesta terça-feira (15), o dia amanhece ensolarado e com 80% de probabilidade de chuva que pode vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe).

A temperatura mínima de hoje é de 23°C, e a máxima pode chegar a 34°C. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 75%.