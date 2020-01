CALENDÁRIO ESCOLAR Terceira etapa da pré-matricula na rede municipal começa hoje Inscrição é para estudantes a partir de quatro meses de idade, em Três Lagoas

27 JAN 2020 - 13h:30 Por Kelly Martins

A Secretaria Municipal de Educação começou, nesta segunda-feira (27), uma nova etapa da pré-matrícula na rede pública de ensino para alunos novos. As vagas para os Centros de Educação Infantil (CEIs) e escolas municipais foram distribuídas em fases, sendo esta a terceira etapa do processo.

Ela é voltada para crianças a partir de quatro meses de idade e a pré-matrícula poderá ser feita até 31 de janeiro pela internet. Se o pai ou responsável preferir poderá ir até a secretaria. Porém, a senha para atendimento começa a partir das 7h.

As pré-matrículas para alunos novos do 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos terão início em 3 de fevereiro de 2020. Atualmente Três Lagoas tem quase 16 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Conta com 19 CEIs e 19 escolas públicas.

Confira a reportagem: