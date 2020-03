TRêS LAGOAS Termelétrica de Três Lagoas entra em leilão de energia Leilão da energia abre perspectiva de elevação nas importações de gás

10 MAR 2020 - 09h:26 Por Redação

A Petrobras inscreveu a Usina Termelétrica Luís Carlos Prestes (UTE Três Lagoas) no leilão de energia existente A4 e A5/2020, da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

A UTE Três Lagoas tem uma capacidade geração de 350 MW de energia elétrica e é uma das 13 usinas a gás natural, pertencentes à estatal, inscritas no leilão, marcado para 30 de abril.

Na avaliação do secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), a medida abre uma perspectiva de elevação nas importações de gás natural da Bolívia e impacto significativo na arrecadação de ICMS em Mato Grosso do Sul.

“Essa é uma definição estratégica importante da Petrobras. A estatal continua com o programa de desinvestimento de toda a área de gás, por isso, a partir do momento em que a empresa inscreve a UTE Três Lagoas em leilão e venha a ser vencedora do certame, isso vai garantir o fornecimento de gás natural por 15 anos, com impacto significativo na arrecadação de ICMS. Além disso, essa situação a torna mais atrativa no processo de desinvestimento e venda desse ativo”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

O parque termelétrico da estatal faz parte do atual plano desempenho no leilão de termelétricas existentes para iniciar a modelagem de venda de seus ativos de geração térmica.

O parque termelétrico da estatal faz parte do plano de desinvestimentos da companhia, que prevê levantar de US$ 20 bilhões a US$ 40 bilhões.