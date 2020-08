EDUCAÇÃO Termina nesta 5ª prazo de inscrição para 32 vagas de professor substituto na UFMS De acordo com o edital, o salário pode chegar a R$ 5,8 mil

6 AGO 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

Encerra nesta quinta-feira (6) o prazo de inscrição para o processo seletivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que oferece 32 vagas para professor substituto em diversas cidades do estado. Três Lagoas está na lista e foram abertas quatro vagas para a unidade local. De acordo com o edital do concurso, o salário pode chegar a R$ 5,8 mil.

O candidato interessado na inscrição deverá enviar cópia dos documentos listados em um e-mail disponibilizado no edital, de acordo com o cargo desejado. Confira o edital.

Há oportunidades para professores mestres e doutores. O professor terá regime de trabalho de 20h a 40h. O auxílio alimentação varia entre R$ 229 e R$ 458. Além de Três Lagoas, foram abertas 12 vagas na unidade da UFMS de Campo Grande; Aquidauana (2); Chapadão do Sul (2); Coxim (1); Corumbá (7); Naviraí (2); Nova Andradina (1) e Paranaíba (1).

O candidato interessado em participar do processo seletivo na UFMS de Três Lagoas, as vagas oferecidas são para os cursos de: ciência da computação e sistema de informação; ciências biológicas/genética; engenharia de produção; letras/língua inglesa.