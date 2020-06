OPORTUNIDADE Termina nesta sexta inscrição de concurso que oferece salário de R$ 6 mil São oferecidas 309 vagas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen)

5 JUN 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

As inscrições para o concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) podem ser feitas até esta sexta-feira (5) pela internet. (Clique aqui). São oferecidas 309 vagas para as penitenciárias federais de Campo Brasília (DF), Catanduvas (RG) e Porto Velho (RO).

As vagas oferecidas são para os cargos de agente federal de execução penal, nesse caso é para o nível médio. E de especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120 para vagas de nível médio e R$ 130 para quem vai concorrer em nível superior.

O concurso terá duas fases e oito etapas. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 6 de setembro deste ano para os cargos de nível superior, as provas terão a duração de 4h30 e serão aplicadas no turno da manhã. Já as provas para os cargos de nível médio terão o mesmo tempo de duração, mas a aplicação ocorrerá no período da tarde.