IPVA 2020 Termina sexta-feira o prazo para pagamento com desconto do IPVA O imposto é a segunda fonte de arrecadação tributária do Estado

30 JAN 2020 - 10h:28 Por Redação

Os proprietários de veículos têm até a sexta-feira (31) para pagar o IPVA com desconto de 15%.

Em Três Lagoas a frota é, segundo o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), de 87.417 veículos. O total equivale a 0.7 veículo por morador, já que Três Lagoas tem 121 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). A cada dez moradores, sete possuem um veículo.

Ao todo foram encaminhados 1,1 milhão de carnês – número correspondente a frota de veículos sul-mato-grossense. Quem não recebeu a correspondência ou não está com o boleto para realizar o pagamento pode imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não há desconto.

O imposto é a segunda fonte de arrecadação tributária do Estado, ficando atrás somente do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Do total de IPVA recolhido, 50% fica com o Estado e 50% com o município onde foi feito o emplacamento.