TRêS LAGOAS Terminal Rodoviário terá lâmpadas de Led Local é alvo de constantes reclamações devido a quantidade de usuário de drogas

21 AGO 2020 - 13h:40 Por Ana Cristina Santos

O terminal rodoviário de Três Lagoas está recebendo algumas melhorias. Entre elas, nova iluminação na praça. Segundo o presidente da Apae, Rodolfo Guerra, as lâmpadas atuais serão substituídas por 250 Led, que são mais eficientes e permitirá que o local fique mais iluminado.

O prédio da rodoviária também está recebendo pintura e limpeza, de acordo com o presidente da Apae, que administra o terminal.

Nesta semana, houve uma polêmica em relação ao aterramento do chafariz da pracinha. O local era ocupado por usuário de drogas, que vivem no terminal. Além do uso, o local estava servido também para a comercialização de entorpecentes. Por esse motivo, a administração do local resolveu colocar terra no chafariz para ver se resolve parte do problema.