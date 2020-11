METEOROLOGIA Termômetros voltam a subir e temperatura pode chegar a 37°C, em Três Lagoas Dia ensolarado sem probabilidade de chuva

4 NOV 2020 - 07h:54 Por Caroline Vicente

Primeira semana de novembro já é marcada por altas temperaturas, e nesta quarta-feira (4) o dia é de céu ensolarado, sem probabilidade de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A mínima para hoje é de 19°C. Já a máxima pode registrar 37°C.

Com temperaturas mais altas, a umidade relativa do ar registra níveis entre 21% e 46% devido a falta de chuva nos últimos dias.

Ainda de acordo com o INMET, a semana deve permanecer com temperaturas mais altas, com sol predominante.