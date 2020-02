TRêS LAGOAS Tesouro autoriza prefeitura contrair empréstimo de R$ 50 milhões Recursos de empréstimo serão utilizados em obras de pavimentação e drenagem

29 FEV 2020 - 08h:30 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria do Tesouro Nacional autorizou neste mês a Prefeitura de Três Lagoas a contrair um empréstimo de R$ 50 milhões com a Caixa Econômica Federal para a execução de obras de drenagem e asfalto. Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a prefeitura também já teve autorização da Caixa para licitar as obras.

Os processos licitatórios, de acordo com o secretário, devem ser concluídos entre abril e maio. A partir desse prazo, as obras devem ser iniciadas. A liberação de recursos ocorrerá em etapas, conforme o ofício do Ministério da Economia. No documento consta as parcelas e prazo para pagamento.

BAIRROS

O recurso será usado para macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João. Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.

CAF

Além desse empréstimo, a prefeitura tenta contrair o segundo, no valor de no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 200 milhões. Esse, com o banco CAF (Corporação Andina de Fomento). Segundo Adriano Barreto, esse projeto deve ser concluído em junho. Esse empréstimo é para obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Nova, Oiti, Acácia, Jardim Alvorada, o que inclui a avenida Jary Mercante.

CÂMARA

Em julho do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou os dois projetos autorizando a prefeitura a contratar os empréstimos para essas obras.

O secretário de Infraestrutura ressaltou que a intenção da administração municipal é resolver esses grandes problemas de alagamentos nesses bairros. Adriano destacou que são problemas antigos, mas que a atual gestão sempre esteve empenhada em buscar solução para resolvê-los.

O secretário de Infraestrutura destacou que, essas são obras para serem executadas dentro do prazo de dois anos.

PRAZO

Em decorrência das eleições municipais, que correm em outubro deste ano, as prefeitura precisam ficar atentas aos prazos estipulados pela Justiça eleitoral para a contratação de obras.

Segundo o secretário de Infraestrutura de Três Lagoas, Adriano Barreto, a legislação prevê que todas as obras que serão executadas com recursos próprios estejam contratadas até abril, e as que serão feitas por meio de convênios, até junho.

Barreto destacou que há dois anos a administração municipal vem trabalhando em cima de projetos. “E que para uma boa obra, é importante ter bons projetos”, disse.