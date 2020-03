TRêS LAGOAS Tesouro dá aval para prefeitura contrair empréstimo no CAF Recursos serão utilizados em obras de infraestrutura para resolver problemas de alagamentos

30 MAR 2020 - 06h:22 Por Ana Cristina Santos

Depois de autorizar, em fevereiro, a Prefeitura de Três Lagoas a contrair um empréstimo de R$ 50 milhões com a Caixa Econômica Federal, agora a Secretaria do Tesouro Nacional deu aval para o município contrair um financiamento com o banco internacional CAF (Corporação Andina de Fomento), no valor de US$ 50 milhões - cerca de R$ 250 milhões para a execução de obras de infraestrutura.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, as duas instituições financeiras verificaram que o município “tem saúde financeira” para contrair os empréstimos. O financiamento do CAF, no entanto, depende agora de aval do Senado.

Barreto informou que o processo de empréstimo do CAF “andou mais rápido do que o previsto”, que era para junho. Em relação ao financiamento da Caixa, disse que vai depender agora do governo federal. Ele acredita que, apesar de toda atenção voltada para as ações de enfrentamento ao novo coronavírus, a liberação dos empréstimos não deve ser afetada, até porque o governo federal também está preocupado com a retração econômica.

O secretário disse que, apesar de toda concentração da administração municipal na área da saúde, nesse momento, os serviços de infraestrutura não pararam, pois também são importantes. Segundo ele, é claro que, se houver o avanço do covid-19 em Três Lagoas, não tenha dúvidas que a prioridade continuará na saúde, mas acredita que a cidade vai enfrentar bem essa situação, sendo possível os investimentos em outros setores prioritários também, como é a necessidade de resolver os problemas dos alagamentos.

Os recursos do CAF serão investidos em obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Nova, Oiti, Acácia, Jardim Alvorada, o que inclui a avenida Jary Mercante. Já os recursos da Caixa serão aplicados em obras de macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça, e em redes coletoras dos bairros Imperial, Eldorado, Vila Haro, Santa Terezinha, Santos Dumont, São Carlos, Guanabara, Vila Carioca e São João.

Essas regiões de Três Lagoas sofrem em épocas de chuvas, em decorrência da falta de sistema de captação de águas pluviais. Além de drenagem, as ruas também serão pavimentadas.