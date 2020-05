RESULTADO Exame de idoso que morreu com suspeita de Covid-19 deu negativo para a doença Teste aponta negativo para Covid-19 em idoso que morreu em Três Lagoas

18 MAI 2020 - 11h:36 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta segunda-feira (18) que o homem de 65 anos, morador em situação de rua, que estava internado em UTI e veio a óbito na sexta-feira (15), testou negativo em exames para detecção de Coronavírus (Covid-19).

Com isso, Três Lagoas segue com quatro mortes pela doença, sendo duasmulheres, com 81 e 76 anos de idade, e dois homens de 87 e 53 anos. Todos tinham doenças pré-existentes, como: Hipertensão, Diabetes, Cardiopatia, Alzheimer, Diabetes ou Obesidade.