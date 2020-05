COVID-19 Teste por Drive Thru aumenta e passa a ser diário em Três Lagoas Governo do Estado autorizou ampliação de dias e de testes no município

4 MAI 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

Governo do Estado autorizou ampliação de dias e de testes no município - Arquivo/JP A testagem do novo coronavírus por drive thru sofreu ampliações em Três Lagoas. O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, anunciou durante a transmissão da live desta segunda-feira (4), que o município irá realizar a coleta de testes diariamente. Até então, o serviço era feito somente às terças e quintas-feiras. Na live, também anunciou que passa a disponibilizar 30 testes por dia - 10 a mais do que eram ofertados. "Observamos a necessidade diante a da alta demanda da população que está recorrendo aos laboratórios e clínicas particulares. O Estado tem, hoje, teste suficiente para ampliar esse atendimento", pontua. O secretário disse ainda que o Estado aguarda mais um repasse de testes vindos do Ministério da Saúde. "Quanto mais a gente testar, mais vamos ter a análise real da situação em Mato Grosso do Sul. Se temos, disponibilizamos", conclui.

Deixe seu Comentário