BALNEÁRIO Ticket de embarque e desembarque de embarcações volta a ser cobrado Balneário de Três Lagoas está fechado para banhistas e apenas a rampa em funcionamento

7 MAI 2020 - 07h:44 Por Kelly Martins

O ticket de embarque e desembarque de embarcações, no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” voltará a ser cobrado. A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), por meio do Departamento de Turismo, e a cobrança iniciará a partir do dia 14.



De acordo com a pasta, o valor do ticket será de R$ 10 e pode ser adquirido entre segunda e sexta-feira, a partir das 7h às 11h e, das 13h às 17h. Também na bilheteria do balneário municipal, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e, das 13h30 às 16h. Ainda aos sábados, das 7h às 12h.



A secretaria informou que o balneário continua fechado para banhistas, assim como o uso de quiosques, atividades esportivas e de lazer, conforme decreto municipal. O que está em funcionamento no local é apenas a rampa.