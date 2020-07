EM TRêS LAGOAS TIM anuncia rede 5G para banda larga Até setembro Três Lagoas e mais duas cidades terão a rede comercial de quinta geração

18 JUL 2020 - 18h:00 Por Ana Cristina Santos

A operadora TIM anunciou que vai lançar uma rede 5G em três municípios brasileiros. Até setembro Três Lagoas, Bento Gonçalves (RS), e Itajubá (MG) terão a rede comercial de quinta geração.

Em nota enviada ao JPNews, a operadora informou que vai utilizar a técnica DSS (Dynamic Spectrum Sharing) nas três cidades com os fornecedores Ericsson, Huawei e Nokia, que aproveita a agregação de frequências do espectro atual (4G) para chegar a velocidade do 5G.

Além disso, utilizará a tecnologia FWA (Acesso sem Fio) para disponibilizar banda larga fixa em cima da rede móvel, otimizando infraestrutura já existente no 4G para oferecer a nova tecnologia. Em breve, a TIM anunciará mais detalhes.