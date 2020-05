EMOCIONANTE ‘Tive medo de não ser velada’, descreve três-lagoense recuperada da covid-19 Dos 139 contaminados, em Três Lagoas, 99 estão recuperados da doença

29 MAI 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

Os últimos oito dias não foram fáceis para a dona Lindalva. A três-lagoense de 53 anos precisou permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Auxiliadora por pouco mais de uma semana após ter contraído o coronavírus.

Ela foi diagnosticada com a covid-19 no dia 21 deste mês e ontem recebeu alta. Com muita emoção ela conta como foi receber a notícia da doença. “É horrível. Dá medo. Pensar que nem velada poderia ser. Meu pensamento era de muita fé e confiança nos profissionais da saúde. Agora, estou muito feliz, nervosa ainda. Mas feliz! Vou ver meus filhos, vou para casa”, comemora.

A dona Lindalva contraiu o vírus e entrou para as estatísticas. Mas ela não representa um número em meio aos milhões de contaminados atingidos pelo coronavírus. Ela é sinônimo de força e de esperança em meio a toda essa pandemia. “Graças a Deus e a todos os profissionais da saúde que cuidaram de mim estou agora curada. Ainda me sinto um pouco fraca, mas não importa. Eu venci!”, celebra.

A ex-paciente deixou o Hospital Auxiliadora com uma salva de palma dos profissionais.

Além da dona Lindalva, outros 98 moradores que contraíram o coronavírus já estão recuperados, em Três Lagoas.



