PÁSCOA TJ-MS lança campanha para arrecadar ovos de chocolate Em Três Lagoas, há 50 nomes na lista de crianças que serão beneficiadas

5 MAR 2020 - 16h:00 Por Gisele Mendes

O Pacijus/TJMS (Programa para Ajuda à Criança e ao Idoso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) lançou campanha para arrecadação de ovos de chocolate, que serão entregues à crianças de abrigos do Estado.

Para participar, basta acessar o site do Pacijus (https://www.tjms.jus.br/pacijus2019/criancas.php), selecionar a comarca desejada e escolher uma das crianças. Em Três Lagoas, há 50 nomes na lista, de crianças de seis a adolescentes de 16 anos.

No site, após a criança ser escolhida, será gerada uma etiqueta, que deve ser impressa e colada ao ovo de páscoa. Depois disso, o chocolate deve ser levado ao Fórum, rua Zuleide Perez Tabox, número 10. Os agentes do Judiciário serão os responsáveis por levar os ovos de chocolate para as crianças.

A campanha será encerrada no dia 31 de março