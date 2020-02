VENDA TLC é dividido em lotes e pode ser vendido por R$ 10 milhões Área de 7,5 mil metros quadrados foi desmembrada em três partes

22 FEV 2020 - 07h:46 Por Ana Cristina Santos

A sede do extinto Três Lagoas Clube foi desmembrada em três partes e pode ser vendida por R$ 10 milhões - os novos proprietários do terreno dizem aceitar proposta neste valor. O advogado da massa falida, Nivaldo Moreira, é dono de 1.400 metros quadrados do terreno de 7.500 localizado no bairro Vila Nova, zona Norte da cidade, em sua fatia mais valorizada, de frente para a rua Egídio Thomé. O defensor recebeu o terreno como pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados para a então diretoria do clube. Os demais compraram os lotes das mãos dos antigos diretores do clube.

Segundo Nivaldo Moreira - conhecido pelo apelido de "Peixe" -, a parte maior do quarteirão, onde fica o antigo salão de bailes, pertence a um grupo de investidores e a terceira gleba é de um morador da cidade que, como os demais, não teve o nome revelado pelo advogado por conta de um contrato de confidencialidade, segundo ele.

Moreira afirmou que não há interesse dos donos do terreno de reativar o clube. "No Brasil inteiro não existem mais os clubes como este foi outrora", afirmou.

O advogado contou que empresários procuraram o grupo com interesse em comprar a área para a construção de supermercado, lojas e até edifícios, mas que as negociações não avançaram. Contou que recebeu oferta da troca de seu lote por apartamentos, mas que não aceitou porque prefere dinheiro.

Também anunciou que irá "fatiar" o terreno se até o meio do ano não houver uma definição dos donos do imóvel para a venda de toda a área. "A ideia é vender em conjunto. Mas, se até junho não houver uma definição, vou fatiar, alugar, ou vender minha parte", adiantou, ressaltando que, o imóvel possui escritura regularizada e sem dívidas. Em 2013, a dívida de IPTU acumulado do imóvel era de R$ 400 mil.

Em maio de 2010, afundado em dívidas, o TLC foi arrematado em leilão por R$ 750 mil. O pregão atraiu 13 interessados e a área total foi comprada por um empresário. Mas, por erros no edital do certame, o leilão foi cancelado. Depois, sócios decidiram vender para pagar dívidas.

LEMBRANÇA

O TLC, local de lazer, e palco de festas e eventos importantes - um dos mais chiques e respeitados clubes sociais do Estado - está abandonado e se deteriorando há anos. Quem passa no quadrilátero das ruas Generoso Siqueira, Egídio Thomé, Elmano Soares e Josino da Cunha Viana, nem imagina que o clube recebeu artistas consagrados e que, em seu auge, era frequentado pela elite três-lagoense.

Nesta época do ano, muitos se lembram dos famosos bailes de Carnaval realizados no clube que não existe mais.