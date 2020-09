POLÍCIA PENAL Tomam posse hoje os novos servidores da Agepen Dos aprovados 23 virão para Três Lagoas, que irão garatir reforço na segurança no presídio de segurança média

22 SET 2020 - 06h:16 Por Da redação/Israel Espíndola

A posse de novos servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) iniciou na manhã desta segunda-feira (21), e prossegue até 25 de setembro. Devem ser empossados 231 candidatos, já que dos 252 aprovados em todas as fases do concurso público 18 foram eliminados por não comparecerem à perícia médica e 3 estão inaptos temporariamente.

De acordo com a direção da Agepen, a escolha da vaga se dará obedecendo a ordem de classificação no certame, conforme a disponibilização no município de preferência para a área concorrida – Segurança e Custódia, Administração e Finanças e Assistência e Perícia – e suas especificidades.

Conforme o quadro de vagas divulgado na última quinta-feira (17), o maior número foi disponibilizado para Campo Grande, com 127 vagas; seguidas por Dourados, com 27, e Três Lagoas, com 23. Foram ofertadas também para as cidades de Amambai, Bataguassu, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel do Oeste.

A posse está sendo realizada na sede da Agepen, que fica localizada na Rua Santa Maria, nº 1.307, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Os candidatos deverão apresentar originais e cópias dos documentos listados em edital, três fotos modelo 3X4, declarações específicas, ficha de cadastro para posse e implantação na folha de pagamento disponível no site da Agepen.