NOVIDADE Tonhão terá programa musical e de variedades na Cultura FM em fevereiro Vereador pelo quarto mandato e envolvido com causas sociais, novo apresentador terá programa diário na emissora

2 FEV 2020 - 07h:00 Por Valdecir Cremon

A grade de programação da rádio Cultura FM Três Lagoas 106,5 MHz - emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação - terá alterações a partir do dia 10 de fevereiro. O vereador e ex-secretário municipal de Desenvolvi meto Econômico, Antônio “Tonhão” Empke Júnior vai comandar um programa de músicas, prestação de serviços e informações, de segunda a sexta-feira, às 16h.

Tonhão vai aproveitar a experiência com participação em eventos públicos e na tribuna da Câmara de Vereadores para comandar um programa diário, em horário de audiência qualificada. “Será um grande desafio. Sei que estarei falando com pessoas que fazem do rádio uma companhia, um veículo de informação e de entretenimento. Estou disposto a encarar esse nova etapa em minha carreira”, disse.

Além de político, Tonhão foi presidente do Rotary Clube Cidade das Águas, entre 2018 e o ano passado. É atuante em movimentos populares e eventos sociais.

APROXIMAÇÃO

O coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes, disse que a entrada de Tonhão na grade da rádio dará “mais identidade” à emissora três-lagoense. “Já temos uma programação voltada para nosso público, desde a valorização da notícia, a preservação dos valores culturais da região e o entretenimento, além do sorteio de prêmios. Com Tonhão no ar teremos mais aproximação com o público por se tratar de uma pessoa extremamente conhecida e querida na cidade”, disse.