TRêS LAGOAS Toque de recolher passa a vigorar a partir da meia noite Comitê decidiu realizar alteração no horário do toque de recolher

23 OUT 2020 - 14h:00 Por Caroline Vicente

Nesta quinta-feira (22), os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniram para definir novas medidas a serem tomadas em Três Lagoas.

Entre essas novas medidas está a liberação da entrada de idosos até 70 anos que não apresentem comorbidades e doenças crônicas em shoppings, igrejas, feiras e comércio, desde que respeitando as regras de segurança. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira (26).

O Comitê também decidiu realizar alteração no horário limite para o funcionamento do comércio no período noturno e do toque de recolher.

Os estabelecimentos comerciais devem fechar as portas às 23h30, a partir da próxima quarta-feira (28), e o toque de recolher passa a vigorar a partir da meia noite.