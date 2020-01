ROUBO Trabalhador é agredido e roubado por bando de criminosos Cinco viciados agrediu e roubou pertences da vítima na região da zona velha

17 JAN 2020 - 08h:33 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar foi acionada para atender uma denuncia de roubo na manhã desta sexta-feira (17) no cruzamento das avenidas Fillinto Müller, com a Baldomero Leituga, no bairro Jardim das Paineiras, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima estava passando pelo cruzamento das avenidas, no momento em que foi rendido por cinco bandidos, além de ser agredido o homem teve seus pertences roubados pelo bando de criminosos.

A vítima informou as características de três suspeitos, a Força Tática fez buscas pela região mas não localizou nenhum suspeito com as características repassada pela vítima.

O homem foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para que a Polícia Civil abra um inquérito e possa identificar os suspeitos.

O local conhecido como "zona velha", é rotineiramente alvo de operações polícias, por ter um fluxo grande de viciados em drogas durante a madrugada e começo da manhã.