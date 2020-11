TRAGÉDIA Trabalhador morre afogado na usina de Jupiá A vitima estava em um andaime que desabou no rio Paraná

12 NOV 2020 - 16h:15 Por Alfredo Neto

Um acidente de trabalho fatal foi registrado na Usina Hidroelétrica CTG na tarde desta quinta-feira (12) em Três Lagoas.

A vítima identificada por Eliezio Ferreira dos Santos, 29 anos, trabalhava em uma empresa de andaimes e prestava serviço na usina Hidroelétrica, no início da tarde desta quinta-feira, o andaime em que Eliezio e mais um colega de trabalho estavam em um andaime quando a estrutura metálica desabou.

A vitima não conseguiu se soltar da estrutura e foi puxada para o fundo do rio e acabou se afogando. O colega de Eliezio conseguiu se soltar salvando a própria vida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e resgatou o corpo do trabalhador do fundo do rio Paraná. A perícia técnica da Polícia Civil e a funerária de plantão foram chamadas pelos militares e após o corpo ser periciado, foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina Odontologia Legal). Não tivemos informações sobre a cidade de origem e nem o nome da empresa que a vítima pertencia.