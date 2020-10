TRAGÉDIA Trabalhador morre eletrocutado no bairro Vila Nova A vítima fazia manutenção em uma rede de alta tesão

12 OUT 2020 - 16h:54 Por Alfredo Neto

Um trabalhador morreu após sofrer descargar elétrica durante trabalho em uma rede de alta tesão na tarde desta segunda-feira (12) na rua David Alexandria, bairro Vila Nova em Três Lagoas.

Damião do Nascimento Emigdio 41 anos, trabalhava em uma empresa terceirizada da Elektro e acabou sendo eletrocutado durante a instalação de uma rede de alta tesão, aproximadamente 13KV(Quilovolt) é igual a 13 mil volts. Companheiros de trabalho chamaram o Corpo de Bombeiros e o Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após conseguir retirar Damião da zona de perigo, foi inciado os trabalhos de massagem cardíaca para ressuscitar o trabalhador, mas apesar dos esforços dos militares do Corpo de Bombeiros e do Samu, após 40 minutos, foi confirmada a morte da vítima.

A perícia da Polícia Civil foi chamada para levantar dados para apontar onde foi a falha que ocasionou a morte do trabalhador, já que ele estava devidamente apartamento e seguia os protocolos de segurança para evitar o acidente, que acabou o vitimando. Um primo da vítima passava pelo local e reconheceu o corpo do familiar que perdeu a vida durante o trabalho honesto que realizava em uma tarde de feriado.