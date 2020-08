ATENDIMENTO Trabalhador não poderá mais 'dormir na fila' da Caixa para garantir senha Fila poderá ser formada a partir das 3h e senhas serão distribuídas às 5h30

11 AGO 2020 - 10h:33 Por Kelly Martins

O atendimento na agência da Caixa Econômica Federal, em Três Lagoas, é alvo de polêmica desde o início da pandemia do coronavírus. Filas e mais filas de trabalhadores são registradas diariamente em frente ao banco, que fica no Centro da Cidade. No entanto, essa questão foi debatida durante reunião com integrantes do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19, que buscam alternativas para diminuir a quantidade de pessoas na porta das agências.

Uma das medidas é que o trabalhador não poderá mais ‘dormir na fila’ para garantir uma senha. A tolerância para ir até a agência da Caixa será na madrugada, a partir das 3h. As senhas começam a ser distribuídas às 5h30 e, ao menos, 350 pessoas são atendidas diariamente.“O principal objetivo é orientar que não há necessidade de ninguém dormir na porta do banco. Hoje muitas pessoas chegam à agência no período da noite. E agora, vamos impedir que essa situação continue, com o apoio da Polícia Militar e os fiscais da Vigilância Sanitária”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Paulo Leite, que auxilia na distribuição de senhas e monitora o atendimento do lado de fora da Caixa.

Leite destaca que a Caixa não tem capacidade para atender mais pessoas, além das 350. Por isso, quando as senhas acabam, segundo ele, os trabalhadores são agendados. Outro ponto em questão é que terceiros não podem pegar senhas. “Tomamos essa medida para evitar fraudes. Somente idosos, acamados, pessoas em alguma situação vulnerável. Dependendo do caso, fazemos a análise”, disse.

As duas agências da Caixa Econômica em Três Lagoas também atendem clientes de cidades vizinhas, como Água Clara, Brasilândia e Inocência. A prioridade nos atendimentos é quanto ao auxílio emergencial e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Quem precisa de outros serviços também tem que entrar na fila e pegar uma senha específica.