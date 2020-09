BRIGA E AMEAÇA Trabalhadores acabaram na delegacia após troca de socos Ambos foram levados pela PM após discussão por trabalho terminar aos socos

30 SET 2020 - 13h:00 Por Alfredo Neto

Dois homens um de 36 anos e outro de 42 anos foram parar na delegacia após trocarem socos por disputa de serviço no final da tarde desta terça-feira (29) na rua Egydio Thomé, Vila Alegre, zona Leste de Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Segunda Delegacia de Polícia Civil, a dupla trabalha limpando caminhões e após um desentendimento, ambos passaram a discutir entrando em luta corporal que só terminou com a chegada da viatura da PM.

Após apartar a briga, os militares foram ouvir as partes e tentar entender a motivação da luta entre os trabalhadores. O homem de 36 anos relatou aos policiais que estava sendo impedido de trabalhar pelo colega e que após uma discussão o homem de 42 anos teria partido para cima dele com socos e chutes e que ele apenas teria se defendido.

O homem de 42 anos discordou do colega e disse aos militares que após questionar o amigo de estar atravessando a vez dele, assim diminuindo sua produtividade, o rapaz de 36 anos teria se apoderado de um facão e partido para cima na intenção de esfaqueá-lo e que ao tentar desamar o amigo, acabou se atracando com o colega no soco.

Após ouvir as duas partes, os policiais precisaram leva-los para à 2ª Delegacia de Polícia no bairro Vila Piloto, onde ambos prestaram depoimentos e foram autuados por lesão corporal, o trabalhador de 36 anos ainda irá responder por ameaça, pois no exato momento que era levado para a delegacia disse na frente dos policiais que iria matar o amigo de trabalho.