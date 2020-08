INSS Trabalhadores afastados por complicações da covid-19 podem solicitar auxílio doença Regras de acesso ao auxílio doença, no entanto, são diferentes para empregados formais e trabalhadores autônomos

5 AGO 2020 - 08h:10 Por Tatiane Simon

O trabalhador com caso grave de covid-19 poderá pedir auxílio doença ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). De acordo com o órgão, trabalhadores formais afastados do trabalho por mais de 15 dias podem solicitar o benefício.

Em geral, quem é diagnosticado com o novo coronavírus recebe um afastamento de 14 dias do trabalho. A medida é para não infectar outras pessoas no ambiente de trabalho. Mas nos casos em que a doença evolui, e o trabalhador precisa de internação, o auxílio doença deve ser solicitado. Porém, de acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, o pedido de auxílio doença deve ter o CID, a classificação da doença, com o código B34.2

Além disso, o pedido médico deve informar qual complicação o paciente obteve com a covid-19, como trombose ou doença cardíaca.

Esta regra vale para trabalhadores formais e com carteira assinada. Já quem é autônomo, precisa ter contribuído por um ano para a previdência e se encaixar nos critérios de carência do INSS.

O auxílio doença é pago proporcionalmente o salário do trabalhador. Os primeiros 15 dias de afastamento é pago pela empresa e o restante pela Previdência Social.

