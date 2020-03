TRêS LAGOAS Trabalhadores do Hospital Regional suspendem atividades Operários alegam falta de medias necessárias de prevenção contra o covid-19

24 MAR 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Os trabalhadores da construção civil do Hospital Regional de Três Lagoas suspenderam as atividades na manhã desta terça-feira (24), alegando falta de medidas necessárias de prevenção contra o coronavírus (covid-19).

Eles alegam que não têm água encanada, álcool gel, máscaras, equipamentos necessários para evitar o contágio com pessoas que possam estar com sintomas do covid-19.

Equipes da Vigilância Sanitária estiveram no local conversando com os trabalhadores e com o responsável pela obra sobre as medidas que precisam ser adotadas.

O responsável pela obra informou que álcool em gel está em falta, mas que já está sendo providenciado.

Apesar de ser uma obra do Estado, a empresa responsável pela execução dos serviços, vencedora da licitação, é quem deve disponibilizar os equipamentos de segurança.

Cerca de 140 pessoas trabalham na obra.