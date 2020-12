TRêS LAGOAS Trabalhadores passam mal durante manutenção em fábricas de celulose Incidente de trabalho foi registrado durante Parada Geral nas unidades da Suzano

14 DEZ 2020 - 16h:30 Por Ana Cristina Santos

Alguns trabalhadores que estão atuando na Parada Geral - operação de manutenção- da Suzano, empresa de celulose com duas unidades em Três Lagoas, passaram mal na tarde deste domingo (14), após contato com um pó cinza característico do processo de produção de celulose.

O incidente ocorrer durante a manutenção de uma das caldeiras de recuperação. A reportagem recebeu a informação por parte de alguns trabalhadores que estavam no local, que várias pessoas passaram mal. O número exato não foi divulgado por eles, e nem pela empresa. Um vídeo divulgado mostra o momento em que dois trabalhadores são socorridos.

Em nota, a “empresa esclarece que não ocorreu nenhum vazamento de produto químico em sua operação. Durante a manutenção de uma de suas Caldeiras de Recuperação, alguns trabalhadores tiveram contato com um pó de cinza característico do processo de produção de celulose e, preventivamente, foram encaminhados para avaliação do Departamento Médico da empresa”.

A Parada Geral nas unidades de celulose da Suzano foi iniciada dia 29 de novembro e será concluída no próximo dia 17. Nesse período, mais de 1,4 mil trabalhadores participaram da manutenção das fábricas. Cerca de 90 empresas de diferentes segmentos foram contratadas para operação.