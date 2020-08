ACIDENTE DE TRABALHO Trabalhador sofre corte com serra elétrica Vítima sofreu um corte de aproximadamente 12 centímetros

13 AGO 2020 - 13h:36 Por Alfredo Neto

Um trabalhador acabou sofrendo um corte profundo na pantorrilha esquerda após se acidentar com uma serra elétrica no início da tarde desta quinta-feira (13) em uma obra no bairro Jardim Novo Aeroporto, zona Norte de Três Lagoas.

O trabalhador foi resgatado até o batalhão do 5° GBM (Grupamento dos Bombeiros Militares), os militares que estavam descansando pós almoço prestaram os socorros necessários para estancar o sangramento e levaram a vítima para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A vítima operava uma serra elétrica no corte de madeiras quando se acidentou. O homem que trabalha no modelo de empreita (recebe pelo trabalho realizado sem vínculo empregatício), ficou abalado por ter que manter resguardo e desta forma acabar ficando sem remuneração.