TRêS LAGOAS Tradicional tereré é risco para transmissão do coronavírus Amantes da tradicional bebida devem ficar atentos e evitar compartilhar a bomba

3 MAR 2020 - 11h:51 Por Kelly Martins

Com casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, alguns hábitos comuns precisam de cuidados especiais. O tradicional tereré, por exemplo, que é compartilhado em rodas de amigos, é um risco para a circulação do vírus. Isso porque as gotículas podem ficar na bomba da bebida, a ocasião se torna propícia para a transmissão do coronavírus .

A mesma atenção deve ser feita com o chimarrão e o bocal do narguile, que também é compartilhado com várias pessoas. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas, Adriana Spazzapan, explica que é importante evitar compartilhar objetos pessoais para a prevenção contra a doença.

Confira a reportagem: