TRÁFICO Tráficante se disfarça de mototaxi e é preso pela PM Homem de 40 anos utilizava-se do disfarce para entregar drogas pela cidade

29 ABR 2020 - 09h:35 Por Alfredo Neto

Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (29) pela Força Tática de Três Lagoas.

Após várias denúncias de que o homem preso utilizava do disfarce de mototáxi para cometer crimes de tráfico, uma equipe da PM passou a monitorar o suspeito. No início dessa madrugada o homem foi flagrado por policiais escondendo algo no colete e saindo apressado.

A guarnição da Força Tática seguiu o suspeito e deu voz de parada, o homem não obedeceu aos militares jogando o recipiente e empreendendo fuga, após uma perseguição o suspeito foi alcançado e preso. Ao retornar até o local os militares encontraram a lata jogada pelo homem e em seu interior foi localizado 1 grama de crack e 4 gramas de maconha.

Após o flagrante ser confirmado, os militares seguiram até o local onde o traficante havia sido visto saindo, ao chegar na residência os policiais foram recebidos pela ex namorada do homem que liberou a entrada dos policiais na casa.

No interior da residência não foi encontrado nada, a Força Tática pediu apoio do Canil Setorial do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a cadela Mara-K9 encontrou duas porções de drogas (16 gramas de crack, e 10 gramas de cocaína) enterradas em jardim na calçada da casa e o traficante assumiu ser o proprietário do entorpecente.

Após a confirmação da denúncia o moto – taxista recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico e foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi autuado em flagrante, com o homem também foi apreendido um aparelho celular e R$110.