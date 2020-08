TRÁFICO Traficantes são presos após perseguição em ruas de Três Lagoas Houve disparo de arma de fogo e perseguição em alta velocidade

25 AGO 2020 - 07h:35 Por Israel Espíndola

Três traficantes foram presos com maconha, mas antes houve disparos de arma de fogo e perseguição em alta velocidade nas ruas do bairro Jardim Nova Alvorada, em Três Lagoas. O fato ocorreu no final da tarde de segunda-feira (24).

De acordo com as informações da Polícia Militar, próximo das 17h, foi registrada uma denúncia anônima de que três homens estariam traficando drogas, na rua Michel Thomé.

Uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi até o local, onde constatou o tráfico. Assim que visualizaram a viatura da PM, os traficantes empreenderam em fuga, em um veículo de passeio, de cor branca. O motorista jogou o carro contra a viatura afim de impedir a abordagem policial.

Houve perseguição pelas ruas do bairro Jardim Nova Alvorada e os militares precisaram efetuar disparos no pneu do carro. Mesmo assim, os traficantes continuaram a fuga, furando o sinal vermelho e realizando ultrapassagens perigosas.

No anel viário Samir Thomé, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, vindo a bater em um barranco. O condutor permaneceu no local, já o passageiro fugiu correndo em direção a um matagal, sendo preso alguns metros depois. Questionado sobre a fuga, os homens disseram que estavam com 500 gramas de maconha e R$ 400 em espécie.

Após a prisão, eles acabaram informando outro ponto de tráfico de drogas. Um bar, no bairro Vila Piloto, onde foram apreendidos 83 gramas de haxixe e 2,2 gramas de maconha.

Na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) foi constatado que todos os envolvidos são investigados por tráfico de drogas.