BALANÇO Tráfico de animais em MS gera R$ 800 mil em autuações em 2019 Balanço da Polícia Militar Ambiental revela que, no ano, mais de 300 pássaros foram apreendidos vítimas do tráfico

6 JAN 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

O tráfico de animais silvestres em Mato Grosso do Sul é quase exclusivamente de aves. A informação é da Polícia Militar Ambiental e afirma ainda, que com relação à fauna do Estado, o problema se resume quase que especificamente ao papagaio. A outra forma de tráfico é internacional. O crime levou a PMA a autuar em R$ 800 mil sete traficantes em todo o ano passado. Com as ações de resgate da polícia foram possíveis apreender 160 canários, 180 papagaios e cinco periquitos. Todos animais eram vítimas de tráfico em Mato Grosso do Sul em 2019.

Segundo a PMA, o tráfico internacional tem como foco a entrada de um canário-peruano, que chega no Brasil, trazido por traficantes peruanos, bolivianos e brasileiros e é levado, na maioria das vezes, para Brasília e para a região Nordeste e norte de Minas Gerais, para serem utilizados em "rinhas".

O tráfico de canário ocorre todo o ano, porém, o período de agosto a dezembro é preocupante com relação ao tráfico de animais silvestres no Estado, pois é o período reprodutivo dos papagaios que é o animal mais traficado e, como essa ave o interesse é no filhote, pois somente pego pequenos é que ele pode desenvolver a capacidade de reproduzir a voz humana, o que atrai as pessoas para terem o animal em casa, nesse período, a PMA mantém trabalhos preventivos nas propriedades rurais para prevenir a retirada dos animais e aliciamentos de funcionários de fazendas e assentados pelos traficantes, para a retirada dos filhotes.

Balanço

Neste ano, foram autuadas sete pessoas e apreendidas 345 aves, número 141,25% maior do que em 2019. Dessas aves aprendidas, 180 eram papagaios, cinco periquitos e 160 canários peruanos, estes apreendidos com uma corumbaense de 33 anos. Em 2018, foram autuados oito traficantes e apreendidos ao todo, 143 animais, sendo 141 papagaios e um sabiá. Os valores de multas aplicados em 2019 foram de R$ 799 mil e R$ 145 mil em 2018.