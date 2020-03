NOVA GESTÃO Tráfico e furto são alvos de combate, diz comandante 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas tem novo comandante

15 MAR 2020 - 16h:00 Por Kelly Martins

Uma semana após assumir o cargo de novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, o tenente-coronel Gil Alexandre da Rocha destaca que tem a missão diminuir a criminalidade na região e, com isso, garantir mais segurança à população. Entre as estratégias de policiamento estão reduzir índices de tráfico de drogas e furtos que, segundo ele, lideram os indicadores criminais. “Nós precisamos dar mais atenção aos furtos que estão ocorrendo e o tráfico de entorpecentes.

Combater quem vende direto ao traficante. Por isso, o nosso serviço de inteligência realizou o levantamento dos principais locais de riscos da cidade para que os policiais possam atuar de maneira mais eficiente no patrulhamento e trabalho ostensivo”, enfatizou.

O comandante atuava no Grupo de Inteligência da Corregedoria da Polícia Militar de Campo Grande e assumiu o cargo que era do tenente-coronel, Ênio Souza, que ficou à frente da corporação por quase três anos. Rocha frisou que o mapeamento realizado pelo Setor Inteligência tem revelado quais são os locais com mais registros de furtos, por exemplo, horário e até em quais dias da semana. “Com esses dados é que nós mandamos o policiamento preventivo para os bairros. Da mesma forma, ocorre com as ocorrências de tráfico para identificar onde os traficantes estão atuando”.

EFETIVO

Três Lagoas poderá ter uma unidade para formação de soldados e, com isso, ter 50 militares a mais. Mas não houve confirmação do governo.

