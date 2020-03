SUSTO Transformador explode e causa incêndio e assusta moradores O Corpo de Bombeiros foi chamado e apagou o fogo para a troca do transformador

30 MAR 2020 - 09h:45 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar um incêndio em um transformador de energia na noite deste domingo (29) na rua Ostiano Neves Alexandria, no bairro Jardim Capilé, zona Oeste de Três Lagoas.

A corporação informou que no início da noite deste domingo, os militares receberam uma chamada de incêndio e um transformador e juntos com a Elektro empresa responsável pela distribuição de energia na cidade, foram até o local para conter as chamas.

O Corpo de Bombeiros informou que o fogo começou após uma explosão do transformador, causado por um curto-circuito, não chovia forte na hora do incidente e apesar do susto, ninguém se feriu e as chamas não atingiu nenhuma residência próxima.

Não foi informado se houve danos em equipamentos eletrônicos como televisores ou geladeiras devido ao curto-circuito.