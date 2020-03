IMPRUDêNCIA Trânsito de Três Lagoas mata dois neste ano Segundo acidente com vítima fatal foi nessa semana

7 MAR 2020 - 06h:35 Por Ana Cristina Santos

O trânsito de Três Lagoas já fez duas vítimas fatais neste ano. E nos dois acidentes, as vítimas eram motociclistas. O primeiro, foi um idoso de 67 anos, que morreu após colisão entre duas motos na rua Egídio Thomé, nas imediações de Jupiá.

A segunda morte no trânsito foi registrada nesta quinta-feira (5), no bairro Jardim Cangalhas. Um motociclista de 27 anos morreu após colidir com um carro, na rua João Gonçalves de Oliveira. De janeiro até agora, 105 acidentes foram registrados em Três Lagoas.

Segundo a diretora do Departamento de Trânsito, Creuza Ramos, a maioria dos acidentes envolve motociclistas, e a imprudência é a grande causa dos acidentes. “Apesar de Três Lagoas ser uma cidade bem sinalizada e de tantas campanhas educativas, infelizmente os acidentes continuam acontecendo”, frisou.

Três Lagoas é a terceira cidade do Estado no ranking de acidentes de trânsito no Estado.