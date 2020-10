TRÂNSITO Trânsito já fez 10 vítimas fatais neste ano De janeiro até setembro deste ano, dez pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas

3 OUT 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

Somente neste ano, dez pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito em Três Lagoas. A última morte foi registrada nesta semana. Um jovem de 19 anos morreu após colidir a moto em um ônibus, no bairro Parque São Carlos.

Se comparado a 2019, o número de acidentes de trânsito com vítima fatais neste ano, ainda está abaixo. No mesmo período do ano passado, foram 12 mortes registradas. Em todo 2019, 14 pessoas morrem no trânsito.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Thomé, é preciso encerrar o ano para analisar as estatísticas. Apesar de toda campanha de conscientização, segundo Thomé, infelizmente o número de acidentes registrados na cidade é alto.

MOTO

Dos dez acidentes com vítimas fatais registrados em Três Lagoas neste ano, nove envolveram motociclistas. Flávio destaca que esse é um veículo que quer muito cuidado. “A moto por si só já é perigosa, e com uma velocidade alta, acaba agravando ainda mais”, destacou.

Dados estatístico da Polícia Militar apontam que a imprudência é a causa da grande maioria dos acidentes. Basta andar pelas ruas para se deparar com motoristas dirigindo e falando ao celular, sem cinto de segurança, atravessando o sinal vermelho, entre outras irregularidades.

SINALIZAÇÃO

Para Thomé, os acidentes não podem ser justificados por falta de sinalização, mas geralmente por imprudência. “As pessoas acabam abusando da velocidade, fato que agravam os acidentes. A cidade está bem sinalizada. Implantamos novos semáforos, redutores de velocidade, pinturas são feitas diariamente .Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada. Todos os acidentes com mortes foram registrados em ruas com sinalização, com placas de pare, de velocidade...um pouco é a imprudência que está levando a isso”, frisou.

Outro agravante segundo Flávio Thomé, são muitas pessoas conduzindo veículos sem habilitação em Três Lagoas, conforme abordagens dos agentes de trânsito. “As pessoas não conhecem todas as regras de circulação, porque para ser habilitado passa por aulas teóricas e práticas, quando se aprende, por exemplo, o porquê andar na velocidade”, destacou.