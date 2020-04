TRêS LAGOAS Transporte interestadual volta a funcionar Rodoviária retomou atividades, mas movimento ainda é pequeno

27 ABR 2020 - 18h:07 Por Ana Cristina Santos

O transporte interestadual de passageiros em Três Lagoas está funcionando. Algumas empresas, no entanto, reduziram a quantidade de viagens diárias com destino a Três Lagoas, e do município para outras cidades. Tem empresa que ainda não está operando.

Para tentar conter a proliferação do novo Coronavírus foi proibida em março, a entrada de ônibus intermunicipal, interestadual ,assim como vans, no transportes de passageiros na cidade. Mas, aos poucos, o transporte foi voltando ao seu funcionamento.

Algumas empresas de ônibus mantém os guichês funcionando por um determinado período. Outras reduziram a quantidade de viagens diárias.

As lojinhas da rodoviária seguem fechadas e a lanchonete tem dia que funciona, em outros não.

Por conta disso, o movimento reduziu consideravelmente no terminal rodoviário de Três Lagoas.

O taxista Nilson José Vilela afirma que tem dia que os profissionais não conseguem fazer nem uma corrida . Além do movimento fraco de passageiros, os poucos que tem, os taxistas ainda tem que disputar com motoristas que trabalham ilegalmente, segundo Vilela.

O transporte coletivo em Três Lagoas segue suspenso.