Transporte público começa a operar no bairro Jardim dos Ipês

2 MAR 2020 - 12h:23 Por Tatiane Simon

Moradores do bairro Jardim dos Ipês passam a contar com uma linha de ônibus do transporte público a partir desta segunda-feira. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

Os ônibus circularão principalmente em horários escolares e levarão crianças a diversos pontos. Os alunos que necessitam do transporte e possuem a carteirinha junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), já podem utilizar os ônibus gratuitamente para irem à escola.

Os principais pontos da linha serão em frente às seguintes escolas: Escola Municipal Maria Eulália Vieira, Escola Estadual João Ponce de Arruda, Escola Flausina de Assunção Marinho, Escola Municipal Euforsina Pinto, Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, Escola Estadual Fernando Corrêa, Escola Estadual João Magiano Pinto e Escola Estadual Afonso Pena.

Os ônibus sairão do Jardim dos Ipês às 6h10, 11h20, 12h20 e às 16h40, horários compatíveis com entradas e saídas escolares.

Além dos pontos escolares, o ônibus também realizará a parada no Centro da Cidade, na Praça “Senador Ramez Tebet”.