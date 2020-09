EFEITO COVID-19 Transporte público continua suspenso em Três Lagoas Justiça determina que prefeitura apresente um plano para manutenção do serviço

26 SET 2020 - 07h:13 Por Ana Cristina Santos

A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda Pública e Registros Público de Três Lagoas, determinou que por meio de decisão liminar, que a prefeitura apresente um plano para manutenção do serviço de transportes coletivo, suspenso na cidade desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano.

A empresa responsável pelo serviço de transporte público moveu uma ação na Justiça contra a prefeitura, alegando que a continuidade do serviço estava ameaçada devido ao desequilíbrio econômico em razão da queda do número de passageiros devido a pandemia.

A juíza argumentou que não cabe ao Judiciário determinar qual medida deve ser tomada pela administração municipal para cumprir o equilíbrio econômico do contrato e manter o serviço, mas sim a prefeitura.

O procurador Jurídico do Município, Luiz Henrique Gusmão, disse que o plano já foi apresentado, mas que a prefeitura vai contestar o retorno às atividades considerando as deliberações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19