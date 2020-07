ENDEMONIADA Transtornada e agressiva adolescente ameaça mãe de morte No quarto da jovem foram encontrados utensílios para uso de rituais de possessão

20 JUL 2020 - 14h:00 Por Israel Espíndola

Na manhã de domingo (19), uma guarnição do 2º BPM foi acionado para ir socorrer uma mulher na Vila Alegre, onde uma mãe estaria sendo ameaçada de morte pela filha, a jovem estava com uma faca andando pela residência dizendo que iria matar todo mundo.

Quando a policia chegou ao local, a senhora estava trancada dentro de um quarto, e encontraram a adolescente com a faca de 15cm de lâminas bastante agressiva, aparentemente sob efeitos de drogas, transtornos psíquicos e perturbações espirituais.

De acordo com o boletim de ocorrência, na casa também foram encontrados vários objetos sobre o chão, e na cama estava com esmalte vermelho jogado, velas, copos com líquidos estranho, ovos, chapéu e frutas perfuradas com facas e agulhas.

A polícia deu voz de prisão para jovem endemoniada que partiu pra cima dos policiais com a faca, os policiais precisaram usar da força para conter a agressão.

Uma unidade do Samu (Serviço Móvel de Urgência Média), foi acionado para controlar o distúrbio da jovem, ela foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento Médico), onde permaneceu em observação.

Aos policiais a mãe acabou relatando que sua filha anos vem sofrendo com problemas psiquiátricos e que não tinha interesse de representar contra a filha. O caso foi registrado na Depac como desordem e violência.