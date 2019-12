ROUBO Travesti ameaça homem e rouba bicicleta avaliada em mil reais Homem contou que travesti utilizou um estilete para anunciar o roubo

18 DEZ 2019 - 10h:00 Por Alfredo Neto

Um homem de 44 anos foi ameaçado com um estilete e teve a bicicleta roubada por um travesti na noite desta terça-feira (17) na rua Generoso Siqueira, esquina com a avenida Baldomero Leituga, no bairro Novo Aeroporto, zona Oeste de Três Lagoas.

Na delegacia a vítima contou estar parado conversando com a travesti, quando a mesma anunciou o roubo dizendo que cortaria a vítima com o estilete caso ele reagisse.

Segundo a vítima, com medo largou a bicicleta e correu até uma residência próxima pedindo por socorro, moradores ligaram para a Polícia Militar que foram até o local e fizeram rondas em busca da (travesti), mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil que abriu um inquérito para investigar esse roubo.