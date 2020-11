ELEIÇÕES 2020 TRE-MS iniciou carga e lacre das urnas eletrônicas Em todo estado serão carregados os dados oficiais em 6.096 urnas de votação e 824 urnas reservas

3 NOV 2020 - 07h:30 Por Da redação/Israel Espíndola

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) deu início, no último domingo (1º), ao processo de carga das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2020. O procedimento acontece em todo estado, seguindo as datas definidas pelos juízes das respectivas zonas eleitorais.

O processo corresponde à inserção, em cada uma das urnas que serão utilizadas no dia da votação, de informações oficiais referentes aos dados dos candidatos e eleitores de cada seção eleitoral.

Em todo estado serão carregados os dados oficiais em 6.096 urnas de votação e 824 urnas de reserva. Após o procedimento, as urnas serão devidamente lacradas.

O processo é acompanhado por juízes, representantes do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, além de técnicos e representantes dos partidos políticos e coligações.