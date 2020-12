TRÂNSITO Trecho de avenida é interditado para obras de drenagem É preciso que motoristas e pedestres fiquem atentos na avenida Filinto Muller

4 DEZ 2020 - 08h:07 Por Kelly Martins

Trecho da avenida Filinto Muller está interditado devido obras de drenagem, que iniciaram nesta quinta-feira (3), em Três Lagoas. É preciso que motoristas e pedestres redobrem os cuidados na região, para evitar acidentes.

A interdição ocorre na pista da avenida no sentido BR-158, no cruzamento entre a avenida com a rua Maria Idalina Lopes, no bairro Jardim Morumbi. O desvio será feito pela própria avenida, onde o fluxo do trecho interditado será redirecionado para uma das faixas da mão contrária, tendo um desvio de mão dupla atendendo tanto o fluxo de veículo no sentido à rodovia, quanto o movimento contrário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a interdição será mantida enquanto a obra estiver em execução e, por isso, é necessária atenção redobrada de motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local.