ENTENDA Treinar no Inverno ajuda a emagrecer mais rápido Educador físico destaca que atividade no frio melhora condicionamento

8 JUN 2020 - 07h:20 Por Tatiane Simon

Praticar atividade física é recomendável o ano inteiro e não tem nenhuma contraindicação. Mas aproveitar os dias mais frios e a proximidade do Inverno para manter o foco e a rotina de treinos em dia pode ser uma excelente estratégia em tempos de pandemia, quando a preocupação é aumentar os níveis de imunidade. O momento também é importante para quem quer chegar no Verão com a saúde em dia e “in shape”.

Quem garante isso é o educador físico de Três Lagoas, José Augusto Dias. “No frio aumenta a preguiça de ir treinar e os músculos ficam mais contraídos. Por conta das baixas temperaturas, é natural a tendência em procurar por alimentos mais calóricos - geralmente fontes de carboidrato - e, por isso, a prática de atividade física no inverno pode ser tão positivo. O indivíduo consegue melhorar o condicionamento físico e aumenta a resistência”, explica.

BENEFÍCIOS

O educador físico enumera os principais benefícios de “malhar” durante o frio.

Segundo ele, a principal vantagem está ligada ao fortalecimento do sistema imune. “A exposição repetida e frequente ao frio, além de habituar o corpo às baixas temperaturas, também ajuda a aumentar a atividade do sistema imune, podendo reduzir o risco de ter gripe ou resfriado”. Também destaca a prevenção de doenças cardíacas. “Ao treinar no frio, o coração precisa bombear o sangue mais rapidamente para conseguir aquecer todo o corpo, dessa forma existe um aumento na circulação sanguínea que ajuda a reduzir a pressão arterial e a limpar as artérias, evitando doenças cardiovasculares como hipertensão, AVC e infarto”.

Além do aumento da resistência. “Treinar no frio provoca um aumento no esforço do corpo, especialmente para o sistema cardiovascular e respiratório. Porém, esse aumento no esforço é bom para aumentar a dureza e resistência do corpo, desde que não seja em excesso”, conclui.