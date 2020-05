ESTRADAS Três caminhoneiros reprovam em teste por uso de droga Exame é válido por 90 anos e previsto em lei

16 MAI 2020 - 07h:10 Por Kelly Martins

O uso de drogas foi identificado em exames realizados em três motoristas profissionais, em Três Lagoas. Eles reprovaram em testes toxicológicos feitos por laboratórios credenciados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). A lei que exige o exame está em vigor desde 2016 para motoristas de caminhão, carreta e ônibus, em Mato Grosso do Sul.

LEI

A obrigatoriedade do exame toxicológico para os processos de renovação, reabilitação, adição e mudança de categoria da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias C, D e E passou a valer no estado após determinação judicial.

Por ser o principal polo industrial do estado, motoristas de diversas regiões se concentram em Três Lagoas em busca de emprego e melhores salários. O exame custa, em média R$ 200. Alguns motoristas reforçam a importância deste tipo de teste apontando risco maior de acidentes nas estradas pelo fato de muitos condutores usarem entorpecentes o dirigir.

SUBSTÂNCIAS

O exame consegue detectar substâncias como cocaína, crack, maconha, anfetamina e suas derivações dentro de 90 dias.